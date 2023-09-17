بالفيديو- ميادة الحناوي تتعرض لموقف محرج على المسرح في جدة ..سقطت أرضا أمام الجميع

وفي التفاصيل، تعرضت ميادة الحناوي لموقف محرج في بداية حفلها "ليلة من الزمن الجميل" في جدة، وفقدت توازنها أثناء محاولة الصعود لدرجة عالية على المسرح وسقطت أرضا لكن المايسترو هاني فرحات كان متواجدا لمساعدتها، ثم تمالكت نفسها وصعدت وقدمت تحية للحاضرين وللهيئة العامة للترفيه على استضافتها.

وظهرت الفنانة ميادة الحناوي في فعاليات صيف جدة 2023 بالمملكة العربية السعودية، وأحيت حفلا أقيم أمس الخميس تحت عنوان "ليلة الزمن الجميل"، قدمت خلاله مجموعة من أبرز أعمالها ومنها "أنا بعشقك" و"كان يا ما كان" و"الحب اللي كان" و"مش عوايدك".