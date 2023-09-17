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فن

حورية فرغلي تروي على الهواء تفاصيل تعرضها للسحر

2023-09-17 | 06:22
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حورية فرغلي تروي على الهواء تفاصيل تعرضها للسحر
حورية فرغلي تروي على الهواء تفاصيل تعرضها للسحر

كشفت الفنانة حورية فرغلي عن تفاصيل دفنها، في مسلسل "ساحرة الجنوب" الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

وفي التفاصيل، أكدت حورية خلال لقاء في برنامج in Deeb أنه "من أسباب نجاح ساحرة الجنوب أني بحب المقابر، وما بخافش منها، وأدفنت مرة، ومرضتش يجيبوا واحدة بدالي تعمل المشهد أنا اللي عملته، أتدفنت في مقابر العياط، وهناك في شجرة كبيرة، الساعة 3 الفجر، الدنيا كانت حر ورطوبة بطريقة صعبة".

وتحدثت الفنانة المصرية حورية فرغلي أيضاً عن السحر الذي تعرضت له من إحدى صديقاتها التي كتبت لها سحر بالمرض وعدم الخلفة، وقالت: "ما كانتش صاحبتي اتعرفت عليه شوية وليها علاقة بالوسط الفني. وكان الموضوع بسبب الغيرة لأن أنا ما عملتش حاجة ليها أبداً، فما الدافع الآخر الذي سيكون عندها".

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