ولم يذكر مدير أعمال ميلر المزيد من التفاصيل عن وفاته، باستثناء أنه رحل يوم الجمعة الماضي، في 15 أيلول الجاري، وبأنه كان يعاني من الهوس والاكتئاب، وقد تم الإعلان عن خبر رحيله أمس الأحد.

الجدير بالذكر، ان بيلي ميلر حاز على جائزة Daytime Emmy ثلاث مرات، وهو معروف بأدواره في فيلمي The Young and the Restless وGeneral Hospital.