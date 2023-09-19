علاقة حب تجمع الوليد الحلاني وإعلامية لبنانية شهيرة

وفي التفاصيل، نشرت صفحة "شربليتا" المهتمة بأخبار الفنانين والمشاهير، صورة جمعت فيها كل من الوليد ومايا، وارفقتها بالتعليق التالي:"حصريا – يعيش الفنان اللبناني الوليد الحلاني علاقة غرامية مع المذيعة ومقدمة البرامج اللبنانية مايا ابو الحسن"، مضيفة: "وقد اهداها سابقا ساعة فخمة لبستها خلال حفل جوائو الموريكس دور، كما وبعث لها باقة جميلة من الورد الزهري لتشجيعها على مواصلة عملها المتعب".وختمت شربليتا منشورها بالقول: "يذكر ان مايا شاركت سابقا بمسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2022 وحصلت على مركز الوصيفة الاولى".