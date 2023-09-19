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فن

علاقة حب تجمع الوليد الحلاني وإعلامية لبنانية شهيرة

2023-09-19 | 05:56
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علاقة حب تجمع الوليد الحلاني وإعلامية لبنانية شهيرة
علاقة حب تجمع الوليد الحلاني وإعلامية لبنانية شهيرة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بأخبار عن علاقة حب تجمع الفنان اللبناني الوليد الحلاني بالمذيعة اللبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة مايا ابو الحسن.

وفي التفاصيل، نشرت صفحة "شربليتا" المهتمة بأخبار الفنانين والمشاهير، صورة جمعت فيها كل من الوليد ومايا، وارفقتها بالتعليق التالي:"حصريا – يعيش الفنان اللبناني الوليد الحلاني علاقة غرامية مع المذيعة ومقدمة البرامج اللبنانية مايا ابو الحسن"، مضيفة: "وقد اهداها سابقا ساعة فخمة لبستها خلال حفل جوائو الموريكس دور، كما وبعث لها باقة جميلة من الورد الزهري لتشجيعها على مواصلة عملها المتعب".
وختمت شربليتا منشورها بالقول: "يذكر ان مايا شاركت سابقا بمسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2022 وحصلت على مركز الوصيفة الاولى".
علاقة حب تجمع الوليد الحلاني وإعلامية لبنانية شهيرة

فن و منوعات

فن

الوليد الحلاني

مايا ابوالحسن

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