نجمة مسلسل "الثمن" تظهر بملابس السباحة.. هكذا بدت

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A post shared by Mirva Kadi (@mirvakadiofficial)
A post shared by Mirva Kadi (@mirvakadiofficial)
أثارت الفنانة البحرينية شيماء سبت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار فيديو لها وعي ترقص مع سفير إسرائيلي أمام العلن.
احتفلت الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن، بعيد ميلادها، حيث شاركت مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق اجواء احتفالها بعيدها، وتكشف عن بعض الهدايا القيمة التي تلقتها في هذه المناسبة.
أثارت النجمة العالمية أديل، حالة نمن الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بعد تصريحها غير المباشر عن زواجها من حبيبها ريتش بول.