ولدا ماغي بو غصن يقدمان لها هدية ثمينة في عيد ميلادها

وفي التفاصيل، نشرت ماغي على حسابها عبر انستغرام، صورة ظهرت فيها وهي تحمل قطعة من الكيك وتطفئ شمعة ميلادها، حيث لفتت الأنظار بجمالها وأناقتها بالفستان الأبيض والأسود المميّز.وكشفت ماغي عن أمنية عيد ميلادها، اذ ارفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "الله يديم نعمة الصحة ويحميلي عيلتي ويديم محبتكم الحلوة... شكراً على كل كلمة... كتير حب".الصورة نالت إعجاب الآلاف من متابعي ماغي بوغصن، الذين تغزّلوا بجمالها وأناقتها، وتمنّوا لها السعادة والمزيد من النجاح في حياتها الشخصية والفنية، كما تفاعل الكثيرون معها متمنين لها دوام الصحة والنجاح والتألق.وفي سياق متصل، شاركت ماغي عبر خاصية القصص القصيرة مقطع فيديو يظهر الهدية التي تلقتها من ابنها ريان وابنتها يارا، اذ نشرت صورة تظهر مجموعة من البالونات وارفقتها بتعليق باللغة الانكليزية، قالت فيه: "شكرا يارا حبيبتي، انتي حياتي وابنتي وكل شيء بالنسبة لي.. الله يحميكي".هذا ونشرت ماغي ايضا مقطع فيديو يظهرالهدية المميزة التي تلقتها من ابنها، وهي عبارة عن باقة ورد حمراء كبيرة وعليها صورة جمعت ماغي وزوجها المنتج اللبناني جمال سنان، وابنتها يارا وابنها ريان، حيث ارفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: "الداعم الاكبر لي.. ابني وصديقي.. الله يحميك حبيبي ريان".الصورة والفيديو لاقيا تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين تمنوا لـ ماغي العمر الطويل برفقة اولادها وزوجها، مثنيين على العلاقة المميزة التي تجمعها بعائلتها.