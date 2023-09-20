معجب يقتحم المسرح ويشارك نانسي عجرم الغناء خلال حفلها في شرم الشيخ

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حفل نانسي في شرم الشيخ، ووثق فيديو لحظة اقتحام معجب المسرح وصعد ليشارك الفنانة الغناء.
الجدير بالذكر، أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كانت قد أحيت حفلا غنائيا مميزا في قبرص، التقت من خلاله جمهورها الذي حضر للقاء فنانته المفضلة ومشاركتها اجمل الاوقات والاستمتاع بأغنياتها المميزة.
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A post shared by Aurelia (@nancyajrramss)
A post shared by Aurelia (@nancyajrramss)
فُجعت الفنانة المصرية دينا الشربيني بوفاة والدتها، بعد مرور خمسة أشهر تقريبا على وفاة والدها، وفق ما أعلنته على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
احتفلت الاعلامية ومقدمة البرامج اللبنانية انابيلا هلال، بعيد ميلاد زوجها طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، ونشرت لقطات رومانسية جمعتهما في احد الفنادق أثناء عطلتهما في ايطاليا.
تصدر المشهد الاخير من الحلقة 60 من مسلسل كريستال، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان كشفت "فاي" والتي تلعب دورها الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله سرا عن وفاة والدها، حيث فضحت "عليا" والتي تجسد دورها الممثلة اللبنانية باميلا الكيك، وقالت لـ الدكتور جواد، اي الممثل السوري محمود نصر، ان عليا هي من قتلت والد فاي.