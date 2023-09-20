بعد انتقاد تصريحها عن تعاونها مع براد بيت ونيكول كيدمان.. ورد الخال ترد وتوضح

وفي حديث لـ"فوشيا"، أبدت ورد الخال استغرابها من هذا الهجوم وردود الفعل المنتقدة لتصريحها، اذ قالت: "أجبت بطريقة حالمة، وكنت أتمنى ألا تكون ردة فعل الجمهور بهذه البشاعة.. صدقا صعقت من إجحافهم خاصة أنني لم أسِئ إلى أي جهة كانت".هذا وقد رجحت الخال أن يكون هناك "طابور خامس" حاول الاصطياد بالمياه العكرة لينغص فرحة الانفراد بحصدها جائزة أفضل ممثلة لبنانية دور أول في "الموريكس دور"، معتبرة ان المنتقدين حاولوا جاهدين تحوير الرسالة التي أرادت إيصالها، وهي أنها بانتظار النص الذي يتلاءم مع مسيرتها الفنية، وهذا ما جعلها تجيب بهذه الطريقة الحالمة.من هنا، قالت ورد الخال: "كنت أتمنى أن تكون ردود الفعل محترمة وتتلاءم مع مسيرة مشرفة للجمهور اللبناني والعربي، وأن يقدموا لي الدعم ويحلموا معي للوصول لأعلى المراتب.. للأسف الهجوم يعكس هوية المعلق".