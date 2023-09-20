فنان مصري شهير يدخل القفص الذهبي في أميركا

وثَّق الفنان المصري محمود حجازي جانبًا من حفل زفافه في أمريكا، على الشابة رنا زروق، وذلك بعد يومين من عقد قرانهما.

وفي التفاصيل، أطلّت العروس بفستان من تصميم "Monique Lhuillier" جاء على شكل حورية البحر، مع ذيل طويل تزينه الكشكشة، وطرحة طويلة.

وعلّق العريس على صور الزفاف: "حكايتي الخيالية"، كما وجّه شكره وتقديره إلى كل من هنأه بهذه المناسبة السعيدة.

وكان قد نشر محمود حجازي صورًا عبر تطبيق "إنستغرام"، من حفل كتب كتابه، وعلّق عليها: "الحمدلله كتبنا الكتاب، ربنا يخليكِ ويبارك ليَّ فيكِ يا رب".