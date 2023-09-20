كلوي كارداشيان أصبحت نسخة عن بريتني سبيرز.. هذا ما فعلته

وفي التفاصيل، حاكت إطلالة كلوي تلك الخاصة بـ بريتني سبيرز، والتي ظهرت فيها خلال مقابلة سبق أن أجرتها مع محطة "سي إن إن" عام 2003، وكشفت عبرها عن ولعها بالمشروبات الغازية.وظهر مع كلوي في الفيديو مصفف الشعر، أندرو فيتزسيمونز، وفنانة المكياج، أش كي هولم، وكانوا جميعاً يرددون نفس كلام بريتني في تلك المقابلة عبر تحريك شفاههم فقط، الا ان كلوي تفوقت في محاكاة تعابير وجه بريتني بشكل كبير، وهو ما أسهم في زيادة انتشار الفيديو وإعجاب الكثيرين بفكرته.