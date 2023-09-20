الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

كلوي كارداشيان أصبحت نسخة عن بريتني سبيرز.. هذا ما فعلته

2023-09-20 | 04:45
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
كلوي كارداشيان أصبحت نسخة عن بريتني سبيرز.. هذا ما فعلته
كلوي كارداشيان أصبحت نسخة عن بريتني سبيرز.. هذا ما فعلته

فاجأت نجمة تلفزيون الواقع، كلوي كارداشيان، متابعيها بظهورها في مقطع فيديو على "تيك توك"، بباروكة شقراء قصيرة، حيث اعتبر الكثيرون أنها تحاول أن تكون شبه مغنية البوب بريتني سبيرز.

وفي التفاصيل، حاكت إطلالة كلوي تلك الخاصة بـ بريتني سبيرز، والتي ظهرت فيها خلال مقابلة سبق أن أجرتها مع محطة "سي إن إن" عام 2003، وكشفت عبرها عن ولعها بالمشروبات الغازية.
وظهر مع كلوي في الفيديو مصفف الشعر، أندرو فيتزسيمونز، وفنانة المكياج، أش كي هولم، وكانوا جميعاً يرددون نفس كلام بريتني في تلك المقابلة عبر تحريك شفاههم فقط، الا ان كلوي تفوقت في محاكاة تعابير وجه بريتني بشكل كبير، وهو ما أسهم في زيادة انتشار الفيديو وإعجاب الكثيرين بفكرته.
@khloékardashian 🎰 @Ash K HOLM @Andrew Fitzsimons ♬ original sound - Khloé Kardashian
مقالات ذات صلة
كلوي كارداشيان أصبحت نسخة عن بريتني سبيرز.. هذا ما فعلته

فن و منوعات

فن

كلوي كارداشيان

بريتني سبيرز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
كاظم الساهر يثير حيرة متابعيه بسبب ما فعله.. اليكم التفاصيل
بعد انتقاد تصريحها عن تعاونها مع براد بيت ونيكول كيدمان.. ورد الخال ترد وتوضح

اقرأ ايضا في فن

بعد أشهر على رحيل والدها.. وفاة والدة دينا الشربيني
08:52

بعد أشهر على رحيل والدها.. وفاة والدة دينا الشربيني

فُجعت الفنانة المصرية دينا الشربيني بوفاة والدتها، بعد مرور خمسة أشهر تقريبا على وفاة والدها، وفق ما أعلنته على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

08:52

بعد أشهر على رحيل والدها.. وفاة والدة دينا الشربيني

فُجعت الفنانة المصرية دينا الشربيني بوفاة والدتها، بعد مرور خمسة أشهر تقريبا على وفاة والدها، وفق ما أعلنته على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أنابيلا هلال تحتفل بعيد زوجها نادر صعب على طريقتها الخاصة: مصدر فرحي
07:45

أنابيلا هلال تحتفل بعيد زوجها نادر صعب على طريقتها الخاصة: مصدر فرحي

احتفلت الاعلامية ومقدمة البرامج اللبنانية انابيلا هلال، بعيد ميلاد زوجها طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، ونشرت لقطات رومانسية جمعتهما في احد الفنادق أثناء عطلتهما في ايطاليا.

07:45

أنابيلا هلال تحتفل بعيد زوجها نادر صعب على طريقتها الخاصة: مصدر فرحي

احتفلت الاعلامية ومقدمة البرامج اللبنانية انابيلا هلال، بعيد ميلاد زوجها طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، ونشرت لقطات رومانسية جمعتهما في احد الفنادق أثناء عطلتهما في ايطاليا.

ستيفاني عطالله تفضح باميلا الكيك في "كريستال" ومحمود نصر في حالة ذهول
07:24

ستيفاني عطالله تفضح باميلا الكيك في "كريستال" ومحمود نصر في حالة ذهول

تصدر المشهد الاخير من الحلقة 60 من مسلسل كريستال، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان كشفت "فاي" والتي تلعب دورها الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله سرا عن وفاة والدها، حيث فضحت "عليا" والتي تجسد دورها الممثلة اللبنانية باميلا الكيك، وقالت لـ الدكتور جواد، اي الممثل السوري محمود نصر، ان عليا هي من قتلت والد فاي.

07:24

ستيفاني عطالله تفضح باميلا الكيك في "كريستال" ومحمود نصر في حالة ذهول

تصدر المشهد الاخير من الحلقة 60 من مسلسل كريستال، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان كشفت "فاي" والتي تلعب دورها الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله سرا عن وفاة والدها، حيث فضحت "عليا" والتي تجسد دورها الممثلة اللبنانية باميلا الكيك، وقالت لـ الدكتور جواد، اي الممثل السوري محمود نصر، ان عليا هي من قتلت والد فاي.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023