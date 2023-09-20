كلوي كارداشيان أصبحت نسخة عن بريتني سبيرز.. هذا ما فعلته

@khloékardashian 🎰 @Ash K HOLM @Andrew Fitzsimons ♬ original sound - Khloé Kardashian
فُجعت الفنانة المصرية دينا الشربيني بوفاة والدتها، بعد مرور خمسة أشهر تقريبا على وفاة والدها، وفق ما أعلنته على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
احتفلت الاعلامية ومقدمة البرامج اللبنانية انابيلا هلال، بعيد ميلاد زوجها طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، ونشرت لقطات رومانسية جمعتهما في احد الفنادق أثناء عطلتهما في ايطاليا.
تصدر المشهد الاخير من الحلقة 60 من مسلسل كريستال، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان كشفت "فاي" والتي تلعب دورها الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله سرا عن وفاة والدها، حيث فضحت "عليا" والتي تجسد دورها الممثلة اللبنانية باميلا الكيك، وقالت لـ الدكتور جواد، اي الممثل السوري محمود نصر، ان عليا هي من قتلت والد فاي.