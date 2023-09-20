كاظم الساهر يثير حيرة متابعيه بسبب ما فعله.. اليكم التفاصيل

أثار الفنان العراقي كاظم الساهر، حيرة متابعيه وجمهوره على حسابه عبر انستغرام، بسبب منشوراته الجديدة التي اتخذت طابعا مختلفا.



وفي التفاصيل، فمن المعروف أن كاظم الساهر لا يشارك جمهوره بالكثير من الامور الخاصة عن مشاريعه وحياته الشخصية على مواقع التواصل، وتقتصر منشوراته على بعض الإعلانات لحفلاته القادمة أو صور من الحفلات التي أحياها حول العالم.

من هنا، تساءل المتابعون عما إذا تم اختراق حساب كاظم الساهر أم أنه اعتمد إدارة جديدة لصفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد نشره مشاهد من كواليس حفلاته، وبعض اللقطات مع الأصدقاء، مؤكدين بالمقابل أن قرار القيصر جاء في مكانه، فالمنشورات الجديدة تجعل الجمهور يشعرون أنهم أكثر قربًا من فنانهم.