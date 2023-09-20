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فن

أول تعليق لـ احمد سعد حول طلاقه من علياء بسيوني.. هذا ما قاله

2023-09-20 | 05:48
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أول تعليق لـ احمد سعد حول طلاقه من علياء بسيوني.. هذا ما قاله
أول تعليق لـ احمد سعد حول طلاقه من علياء بسيوني.. هذا ما قاله

فاجأ الفنان المصري أحمد سعد، جمهوره بأول تعليق له على خبر طلاقه من مصممة الازياء المصرية علياء بسيوني.

وعلى هامش تكريمه في حفل الموريكس دور، رد احمد سعد على سؤال عما اذا كان يشعر بالحرية بعد الانفصال، اذ قال: "قصدك الحرية بدون جواز.. أنا أصلاً كده كده حر".
هذا وكان أحمد سعد أثار جدلاً بعد الكلمة التي ألقاها خلال تكريمه في "الموريكس دور"، تعليقاً على نجاحه في الفترة الأخيرة، اذ قال: "أحب أكلمكم عن نفسي شوية لأني نسيت آخد الدوا بتاع النرجسية، لكن مبسوط مني قوي الفترة اللي فاتت، أنا من أكتر الناس اللي بتسمعني وبتحبني جداً، نزّلت أغنية "عليكِ عيون" وأغنية "وسع وسع"، وبعدها نزلت "اليوم الحلو ده"، بعدها "اختياراتي" والحمد لله حققوا نجاح كبير".
 
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