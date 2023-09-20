ستيفاني عطالله تفضح باميلا الكيك في "كريستال" ومحمود نصر في حالة ذهول

وفي التفاصيل، ونتيجة الدواء الذي تدسّه الممثلة اللبنانية رولا حمادة ، والتي تلعب دور "رحاب" عاملة المنزل لدى باميلا الكيك او "عليا"، في الطعام والشراب لـ فاي، تصبح الاخيرة تتخيل امورا غير موجودة وتشعر وكأن هناك اشخاص يكلمونها وتسمع اصواتا عبارة عن هلوسات نتيجة تأثير الدواء عليها.من هنا، تبدأ فاي بالصراخ وتقول بأعلى صوتها "لا مش انا اللي عملت هيك، هيدي هيي"، وذلك ردا على صوت داخلي يخاطبها ويسألها لماذا قتلت فاي البريئة وباتت بهذه الشخصية، لتردد ستيفاني عطالله جملتها مع وصول الدكتور جواد، الذي يركض نحوها ويسألها ماذا تقصد بما تقوله، لترد بأعلى صوتها: "مش انا هيدي هيي، عليا عملت فيي هيك واخدت مني كل شي.. عليا هيي اللي قتلت البابا"، وسط صدمة كبيرة وذهول كل الموجودين.