أنابيلا هلال تحتفل بعيد زوجها نادر صعب على طريقتها الخاصة: مصدر فرحي

وفي التفاصيل نشرت أنابيلا الصور على حسابها الخاص عبر تطبيق انستغرام، وعلقت بالقول: " عيد ميلاد سعيد لزوجي الرائع، وأفضل صديق لي، وشريك حياتي! لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى امتناني لوجودك في حياتي. أنت لست مجرد زوج رائع ولكن أيضًا أفضل أب لأطفالنا حبك وتفانيك لعائلتنا يفوق الكلمات”.وتابعت أنابيلا رسالتها المؤثرة بالقول: "أشكرك لكونك صخرتي، ومصدر ثقتي، ومصدر فرحي الذي لا نهاية له. لقد كنت نوري المرشد خلال كل منعطف ومنعطف في الحياة، وأعتز بكل لحظة شاركناها معًا. إليكم سنوات عديدة من الضحك والحب والمغامرة. أنت تعني العالم بالنسبة لي، وأنا أحبك أكثر مما يمكن أن تقوله الكلمات. عيد ميلاد سعيد يا حبي!".