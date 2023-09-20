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فن

بعد أشهر على رحيل والدها.. وفاة والدة دينا الشربيني

2023-09-20 | 08:52
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بعد أشهر على رحيل والدها.. وفاة والدة دينا الشربيني
بعد أشهر على رحيل والدها.. وفاة والدة دينا الشربيني

فُجعت الفنانة المصرية دينا الشربيني بوفاة والدتها، بعد مرور خمسة أشهر تقريبا على وفاة والدها، وفق ما أعلنته على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، نعت دينا والدتها عبر إنستغرام قائلة: "إنَّا لله وإنَّا إليهِ راجعون. توفت إلى رحمة الله تعالى والدتي/ ليلى السيد عبد الله. اللهم ارحم فقيدة قلبي وأنس وحشتها واجمعني بها في جنتك. اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وأضافت الفنانة المصرية أن صلاة الجنازة ستكون الخميس 21 أيلول بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي.

ولم يتضح بعد سبب وفاة والدة دينا الشربيني، واقتصر الإعلان على الوفاة فقط.

وانهالت رسائل التعازي والمواساة من نجوم الفن والمشاهير، وكذلك الجمهور، موجهين دعوات الرحمة والمغفرة لوالدتها.

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