ممثلة كويتية شهيرة تكشف لاول مرة عن مرضها الخطير

وفي التفاصيل، جاء حديث العارضة السعودية المفاجئ عن مرضها بعد أن سُئلت أكثر من مرة عن سبب وجود جهاز في صدرها، قبل أن تُبيّن أنه خاص بالقلب.

وتابعت جود عزيز: صرلي فترة بعاني من ارتفاع شديد في ضربات القلب وكذلك انخفاضات بشكل مفاجئ، ومريت بفترة لو أموت أرحملي.

وتابعت: أنا عايشة ولكنني ميتة٬لأني ممنوع أحس ممنوع أن أتحرك أو أتكلم كثيراً، كل هذه الأفعال تؤثر على قلبي.

ولفتت الممثلة السعودية إلى أن معاناتها من هذا المرض ترافقها منذ الطفولة، حيث ولدت في قلب حجمه أكبر من الحجم الطبيعي.

جود عزيز طلعت تتكلم عن مرضها واحس رحمتتتها الله يشفيها ويشفي كل مريض💔 pic.twitter.com/DNTxjHgYn2 — مايونيزه (@ilool96) September 20, 2023 جود عزيز طلعت تتكلم عن مرضها واحس رحمتتتها الله يشفيها ويشفي كل مريض💔 pic.twitter.com/DNTxjHgYn2 — مايونيزه (@ilool96) September 20, 2023