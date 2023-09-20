هيفاء وهبي تكشف عن مفاجأة جديدة للجمهور.. اليكم التفاصيل

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A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)
A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)
حضرت عارضة الأزياء الأميركية كيندال جينر، وحبيبها مغني الراب باد باني الحفل الذي أحيته فرقة الأوركسترا السعودية والكورال الوطني السعودي، في دار الأوبرا بـ"متروبوليتان" في مدينة نيويورك، وذلك في الـ17 من شهر ايلول الجاري.
كشفت الفنانة المصرية يسرا، عضو اللجنة الاستشارية العليا في "مهرجان الجونة السينمائي"، عن سبب رفض الفنانة ميرفت أمين تكريمها في الدورة السادسة من المهرجان.
كشفت الممثلة وعارضة الأزياء السعودية جود عزيز عن معاناتها من مرض في القلب، قائلةً: "عندي تشوه خلقي بقلبي ولدت به".