يسرا تكشف سبب رفض ميرفت أمين تكريمها في "مهرجان الجونة"

كشفت الفنانة المصرية يسرا، عضو اللجنة الاستشارية العليا في "مهرجان الجونة السينمائي"، عن سبب رفض الفنانة ميرفت أمين تكريمها في الدورة السادسة من المهرجان.



وخلال لقائها في برنامج "عرب وود" المذاع على قناة "دبي"، قالت يسرا: "السيدة ميرفت أمين، تستحق التكريم بشكل غير عادي، أنا كلمتها وهي رفضت وقالتلي أنا مش قادرة أتكرم لأني فقدت كتير من أصحابي، وأنا مقدرة جداً إحساسها وعدم قبولها لهذا الأمر، ولكن كنت أتمنى تكريمها".

الجدير ذكره ان آخر ظهور للممثلة المصرية ميرفت أمين، كان أثناء تشييع جثمان عبد الله نجل الفنانَين حسن يوسف وشمس البارودي، في 31 تموز الماضي.

