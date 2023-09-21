ظهور مولود ريهانا الجديد بصورة عائلية مؤثرة

وفي صورة عائلية التقطت لـ ريهانا مع زوجها آيساب روكي وطفليهما بعد حوالى شهر على استقبال الثنائي "Riot Rose".
ونشر المصور مايلز ديغز الصور العائلية على حسابه الخاص عبر "إنستغرام"، وكتب في تعليق: "إنّه أمر عائلي. مرحباً بكم في عالم Riot Rose".
ويظهر آيساب روكي في احد الصور وهو يحمل ابنه الصغير الذي يرتدي ملابس وردية اللون، فيما اعتمد هو وريهانا إطلالة من الدنيم الأزرق.
وفي صورة أخرى، بدت ريهانا سعيدة جدا اثناء حملها لـ Riot فيما حمل روكي RZA على كتفيه.
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A post shared by RİHANNA (@rihannaofficiall)
A post shared by RİHANNA (@rihannaofficiall)
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