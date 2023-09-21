الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

ظهور مولود ريهانا الجديد بصورة عائلية مؤثرة

2023-09-21 | 03:11
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ظهور مولود ريهانا الجديد بصورة عائلية مؤثرة
ظهور مولود ريهانا الجديد بصورة عائلية مؤثرة

ظهر ابن النجمة العالمية ريهانا، حديث الولادة، Riot Rose، برفقة عائلته.

 وفي صورة عائلية التقطت لـ ريهانا مع زوجها آيساب روكي وطفليهما بعد حوالى شهر على استقبال الثنائي "Riot Rose".

 ونشر المصور مايلز ديغز الصور العائلية على حسابه الخاص  عبر "إنستغرام"، وكتب في تعليق: "إنّه أمر عائلي. مرحباً بكم في عالم Riot Rose".

ويظهر آيساب روكي في احد الصور وهو يحمل ابنه الصغير الذي يرتدي ملابس وردية اللون، فيما اعتمد هو وريهانا إطلالة من الدنيم الأزرق.

 وفي صورة أخرى، بدت ريهانا سعيدة جدا اثناء حملها لـ  Riot فيما حمل روكي RZA على كتفيه.

 

مقالات ذات صلة
ظهور مولود ريهانا الجديد بصورة عائلية مؤثرة

فن و منوعات

فن

ريهانا

rihanna

العودة الى الأعلى
Aljadeed
معلومات جديدة عن وفاة والد وديع الشيخ .. اشكال عائلي واليكم هوية مطلق النار
صورة نادرة لـ سامر المصري وزوجته تتصدر المواقع

اقرأ ايضا في فن

صور لـ جيسيكا عازار من طفولتها تنتشر بعيد ميلادها .. اليكم كيف كان شكلها
07:43

صور لـ جيسيكا عازار من طفولتها تنتشر بعيد ميلادها .. اليكم كيف كان شكلها

احتفلت المذيعة ومقدمة البرامج اللبنانية جيسيكا عازار​بعيد ميلادها الـ37 باحفال بدا بيتي ومتواضع.

07:43

صور لـ جيسيكا عازار من طفولتها تنتشر بعيد ميلادها .. اليكم كيف كان شكلها

احتفلت المذيعة ومقدمة البرامج اللبنانية جيسيكا عازار​بعيد ميلادها الـ37 باحفال بدا بيتي ومتواضع.

اول تعليق من فايا يونان على مشاركتها مع تيم حسن في مسلسل "تاج"
06:01

اول تعليق من فايا يونان على مشاركتها مع تيم حسن في مسلسل "تاج"

علقت الفنانة السورية فايا يونان لأول مرة على مشاركتها في مسلسل "تاج" الى جانب الممثلين السوريين تيم حسن وبسام كوسا.

06:01

اول تعليق من فايا يونان على مشاركتها مع تيم حسن في مسلسل "تاج"

علقت الفنانة السورية فايا يونان لأول مرة على مشاركتها في مسلسل "تاج" الى جانب الممثلين السوريين تيم حسن وبسام كوسا.

توبا بويوكستن تتعرض لموجة من السخرية بسبب صورة
04:55

توبا بويوكستن تتعرض لموجة من السخرية بسبب صورة

تعرضت الممثلة التركية الشهيرة توبا بويوكستن لموجة من الانتقادات بسبب صورة حديثة نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

04:55

توبا بويوكستن تتعرض لموجة من السخرية بسبب صورة

تعرضت الممثلة التركية الشهيرة توبا بويوكستن لموجة من الانتقادات بسبب صورة حديثة نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023