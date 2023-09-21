معلومات جديدة عن وفاة والد وديع الشيخ .. اشكال عائلي واليكم هوية مطلق النار

وجديد القضية، أكدت معلومات أمنية، بحسب موقع "الفن"، أن الفنان بالفعل توفي جراء طلقة نارية اصابته انما عن طريق الخطأ.

وفي التفاصيل، قالت المعلومات إنه فور عودة نادر الشيخ من سهرته في احدى الملاهي المعروفة، حصل خلاف عائلي في منزل احد أبنائه، فانفعل الراحل واشهر مسدسه محاولا تخويفهم لتهدئة الوضع.

الا انه اصاب نفسه بطلقة عن طريق الخطأ عندما قام باخراج المسدس من ناحية الخصر والبطن.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن نجل الشيخ سارع لنقله الى المستشفى وتم التواصل مع نجله وديع الذي اتى مسرعا، الا ان اصايته كانت بالغة لم تمهله طويلا حتى فارق الحياة في غرفة العناية المركزة.