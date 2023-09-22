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فن

بالفيديو – الملكة كاميلا و بريجيت ماكرون تتبارزان في لعبة البينغ بونغ

2023-09-22 | 04:22
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بالفيديو – الملكة كاميلا و بريجيت ماكرون تتبارزان في لعبة البينغ بونغ
بالفيديو – الملكة كاميلا و بريجيت ماكرون تتبارزان في لعبة البينغ بونغ

وثق مقطع فيديو، تداولته المواقع الاخبارية، لحظات رياضية ممتعة وحماسية جمعت بين الملكة كاميلا والسيدة الأولى لفرنسا، بريجيت ماكرون.

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بالفيديو – الملكة كاميلا و بريجيت ماكرون تتبارزان في لعبة البينغ بونغ

فن و منوعات

فن

الملكة كاميلا

بريجيت ماكرون

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