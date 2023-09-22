بالفيديو – الملكة كاميلا و بريجيت ماكرون تتبارزان في لعبة البينغ بونغ

وفي التفاصيل، جرت مواجهة رياضية ودية في لعبة البينغ بونغ بين السيدتين في صالة ألعاب رياضية في باريس، تأتي ضمن الزيارة الرسمية للملكة كاميلا والملك تشارلز إلى فرنسا.
وظهرت الملكة كاميلا في الفيديو المتداول وهي تضرب الكرة في لعبة البينغ بونغ عبر الشبكة، فيما أرسلت بريجيت الكرة ببراعة إلى جهة كاميلا، لتتبعها الملكة بتفوق وتعيدها بلطف فوق الشبكة إلى الجانب الآخر وباتقان.
#الملكة_كاميلا تتحدى سيدة #فرنسا الأولى #بريجيت_ماكرون في أسوأ مباراة #تنس_طاولة#قناة_الغد #AlGhadTrend pic.twitter.com/rz4Ds8kPnB
— قناة الغد (@AlGhadTV) September 21, 2023
وفي التفاصيل، جرت مواجهة رياضية ودية في لعبة البينغ بونغ بين السيدتين في صالة ألعاب رياضية في باريس، تأتي ضمن الزيارة الرسمية للملكة كاميلا والملك تشارلز إلى فرنسا.
وظهرت الملكة كاميلا في الفيديو المتداول وهي تضرب الكرة في لعبة البينغ بونغ عبر الشبكة، فيما أرسلت بريجيت الكرة ببراعة إلى جهة كاميلا، لتتبعها الملكة بتفوق وتعيدها بلطف فوق الشبكة إلى الجانب الآخر وباتقان.
#الملكة_كاميلا تتحدى سيدة #فرنسا الأولى #بريجيت_ماكرون في أسوأ مباراة #تنس_طاولة#قناة_الغد #AlGhadTrend pic.twitter.com/rz4Ds8kPnB
— قناة الغد (@AlGhadTV) September 21, 2023
#الملكة_كاميلا تتحدى سيدة #فرنسا الأولى #بريجيت_ماكرون في أسوأ مباراة #تنس_طاولة#قناة_الغد #AlGhadTrend pic.twitter.com/rz4Ds8kPnB
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