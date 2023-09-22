أول ظهور لـ الوليد الحلاني بعد الكشف عن علاقته باعلامية شهيرة

وفي التفاصيل، تجاهل الوليد الأخبار عن علاقة حبه بـ مايا ونشر صورة له عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي عبر تطبيق انستغرام.

وكانت قد نشرت صفحة الاخبار الفنية "شربليتا" عبر حسابتها الخاصة صورة للثنائي و علقت قائلة "حصريا – يعيش الفنان اللبناني الوليد الحلاني علاقة غرامية مع المذيعة ومقدمة البرامج اللبنانية مايا ابو الحسن".

ومن ثم اضافت شربليتا قائلة "وقد اهداها سابقا ساعة فخمة لبستها خلال حفل جوائو الموريكس دور كما وبعثلها باقة جميلة من الورد الزهري لتشجيعها على مواصلة عملها المتعب".وختمت منشورها قائلة "يذكر ان مايا شاركت سابقا بمسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2022 وحصلت على مركز الوصيفة الاولى".