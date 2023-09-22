زوجة مروان خوري تلفت الانظار بظهورها وحيدة على شاطئ البحر

وبدت ندى وهي تستمتع بوقتها على البحر في الجونة بمصر تحت اشعة الشمس، وكان لافتا عدم ظهور مروان الى جابنها الامر الذي فتح باب التساؤلات والتكهنات من الجمهور.

وفي حين انهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جمال ندى، اكد البعض انه يمكن ان يكون انشغال مروان بحفلاته وبرنامجه هو السبب وراء غيابه.