رونالدو يرتدي الزي السعودي التقليدي ويؤدي العرضة السعودية احتفالا باليوم الوطني

ولفت اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو النظار بوقوفه بجوار اللاعب السنغالي ساديو ماني، حيث أدوا العرضة السعودية وهما يلوحان بالسيوف ويتناغمان مع إيقاع الطبول.
وارتدى جميع اللاعبين الزي السعودي التقليدي، الذي يتألف من العباءة البيضاء والبيشت والعقال والشماغ.
A post shared by Ali Maneif . | علي منيف (@alimufc)
A post shared by Ali Maneif . | علي منيف (@alimufc)
أفادت تقارير إعلامية أجنبية بأن الممثلة البريطانية صوفي تيرنر لجأت إلى القضاء، متهمةً زوجها المنفصلة عنه المغني الأميركي جو جوناس باحتجاز طفليهما عنوّة.
احتفلت الفنانة السورية صباح الجزائري بحمل زوجة ابنها كرم التقي، حنين ضو، وذلك باحتفال صغير حضره المقربين من العائلة فقط.
تستمر الشائعات والاخبار في ملاحقة الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو وعارضة الازياء جيجي حديد، على الرغم من انتهاء علاقتهما.