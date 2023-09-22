رونالدو يرتدي الزي السعودي التقليدي ويؤدي العرضة السعودية احتفالا باليوم الوطني

ولفت اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو النظار بوقوفه بجوار اللاعب السنغالي ساديو ماني، حيث أدوا العرضة السعودية وهما يلوحان بالسيوف ويتناغمان مع إيقاع الطبول.

وارتدى جميع اللاعبين الزي السعودي التقليدي، الذي يتألف من العباءة البيضاء والبيشت والعقال والشماغ.