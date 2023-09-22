صباح الجزائري تكشف حمل زوجة ابنها.. اليكم جنس الجـ ـنين

وفي التفاصيل، حرصت صباح على توثيق أجواء الاحتفال مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورا على حسابها عبر "إنستغرام" مرفقة بتعليق باركت فيه لابنها، وتمنت أن يتمم الله حمل زوجته بخير، قائلة:" مبروك كرم وحنين.. الله يقومك بالسلامة وشوف بنوتي على خير.. الحمد لله".
وظهرت الفنانة السورية خلال الاحتفال بإطلالة صيفية شبابية باللون البرتقالي، واعتمدت تسريحة الضفيرة، كما ظهرت ابنتيها "ترف ورشا" وهما تستمتعان بأجواء الاحتفال.
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A post shared by Sabah Jazairi (@sabahjazairy)
A post shared by Sabah Jazairi (@sabahjazairy)
أفادت تقارير إعلامية أجنبية بأن الممثلة البريطانية صوفي تيرنر لجأت إلى القضاء، متهمةً زوجها المنفصلة عنه المغني الأميركي جو جوناس باحتجاز طفليهما عنوّة.
احتفل نجوم فريق النصر باليوم الوطني السعودي، بارتداء الزي التقليدي السعودي، تحت شعار "وطن لأبنائه وللعالم".
تستمر الشائعات والاخبار في ملاحقة الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو وعارضة الازياء جيجي حديد، على الرغم من انتهاء علاقتهما.