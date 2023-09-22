صباح الجزائري تكشف حمل زوجة ابنها.. اليكم جنس الجـ ـنين

وفي التفاصيل، حرصت صباح على توثيق أجواء الاحتفال مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورا على حسابها عبر "إنستغرام" مرفقة بتعليق باركت فيه لابنها، وتمنت أن يتمم الله حمل زوجته بخير، قائلة:" مبروك كرم وحنين.. الله يقومك بالسلامة وشوف بنوتي على خير.. الحمد لله".
وظهرت الفنانة السورية خلال الاحتفال بإطلالة صيفية شبابية باللون البرتقالي، واعتمدت تسريحة الضفيرة، كما ظهرت ابنتيها "ترف ورشا" وهما تستمتعان بأجواء الاحتفال.
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A post shared by Sabah Jazairi (@sabahjazairy)
A post shared by Sabah Jazairi (@sabahjazairy)
لا يزال خبر وفاة الفنان اللبناني سعدالله الشيخ ، المعروف بـ نادر الشيخ، والد الفنان وديع الشيخ يتصدر اخبار المواقع، خاصة بعد الجدل الذي اثارته طريقة الوفاة، اذ اكد عدد من المصادر ان الراحل توفي جراء طلق ناري اصابه في بطنه.
نشرت مريم مصيلحي ابنة الفنان الراحل أشرف مصليحي، آخر صورة جمعتها مع والدها الراحل أثناء تواجده في المستشفى لتلقي العلاج.
أطلق الفنان اللبناني نادر الأتات، أغنيته الجديدة بعنوان "سمعني أغاني" التي يقدّمها على طريقة الديو مع الفنان السوري اسماعيل تمر.