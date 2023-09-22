الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

طليق أصالة نصري يكشف تفاصيل علاقته بزوجته نيكول سعفان

2023-09-22 | 07:38
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
طليق أصالة نصري يكشف تفاصيل علاقته بزوجته نيكول سعفان
طليق أصالة نصري يكشف تفاصيل علاقته بزوجته نيكول سعفان

أطلَّ المخرج الفلسطيني طارق العريان مع زوجته عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان في لقاء إعلامي يعتبر الأول لهما بعد 4 سنوات من زواجهما.

وفي التفاصيل، تحدثا الثنائي عن علاقتهما والصفات التي يحبانها ببعضهما.

وكشف طارق، لموقع "القاهرة 24"، أنه يرى زوجته في أعمال الحركة (الآكشن)، لكن دون أن تقدم أي حوار في العمل، لتؤكد سعفان أنها شخصية خجولة للغاية؛ لكن في حال عرض عليها ذلك النوع من الأعمال فإنها حتما ستوافق.

وعن رؤيته لزوجته في مجال التمثيل، أجاب: "هي معندهاش ميول تمثيل، وهي في الأساس مخها في البزنس، هي كان عندها مطعم في أستراليا وهي يلي بديرو بنفسها، بعدين باعته وعملت مطعم تاني، فهي دي المهنة الحقيقة، لكن طبعًا وجودها في مصر تعمل مطاعم دا موضوع بالنسبالها شايفاه صعب بسبب ثقافتها المختلفة".

ولفتت نيكول أن طموحها اختلف عن السابق، إذ تخطط لفكرة لها علاقة بالمأكولات والضيافة.

 

مقالات ذات صلة
طليق أصالة نصري يكشف تفاصيل علاقته بزوجته نيكول سعفان

فن و منوعات

فن

طارق العريان

نيكول سعفان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
سيف نبيل يغني للگمر .. وأجواء حماسية بامتياز
بعد انفصالهما.. صوفي تيرنر تواجه جو جوناس قضائيا

اقرأ ايضا في فن

اول ظهور لـ وديع الشيخ بعد وفاة والده بطـلق نـاري
10:56

اول ظهور لـ وديع الشيخ بعد وفاة والده بطـلق نـاري

لا يزال خبر وفاة الفنان اللبناني ​سعدالله الشيخ ، المعروف بـ نادر الشيخ، والد الفنان وديع الشيخ يتصدر اخبار المواقع، خاصة بعد الجدل الذي اثارته طريقة الوفاة، اذ اكد عدد من المصادر ان الراحل توفي جراء طلق ناري اصابه في بطنه.

10:56

اول ظهور لـ وديع الشيخ بعد وفاة والده بطـلق نـاري

لا يزال خبر وفاة الفنان اللبناني ​سعدالله الشيخ ، المعروف بـ نادر الشيخ، والد الفنان وديع الشيخ يتصدر اخبار المواقع، خاصة بعد الجدل الذي اثارته طريقة الوفاة، اذ اكد عدد من المصادر ان الراحل توفي جراء طلق ناري اصابه في بطنه.

ابنة اشرف مصيلحي تنشر آخر صورة له من المستشفى قبل وفاته
10:52

ابنة اشرف مصيلحي تنشر آخر صورة له من المستشفى قبل وفاته

نشرت مريم مصيلحي ابنة الفنان الراحل أشرف مصليحي، آخر صورة جمعتها مع والدها الراحل أثناء تواجده في المستشفى لتلقي العلاج.

10:52

ابنة اشرف مصيلحي تنشر آخر صورة له من المستشفى قبل وفاته

نشرت مريم مصيلحي ابنة الفنان الراحل أشرف مصليحي، آخر صورة جمعتها مع والدها الراحل أثناء تواجده في المستشفى لتلقي العلاج.

نادر الاتات و اسماعيل تمر يطلقان اغنيتهما الجديدة "سمعني اغاني"
09:10

نادر الاتات و اسماعيل تمر يطلقان اغنيتهما الجديدة "سمعني اغاني"

أطلق الفنان اللبناني نادر الأتات، أغنيته الجديدة بعنوان "سمعني أغاني" التي يقدّمها على طريقة الديو مع الفنان السوري اسماعيل تمر.

09:10

نادر الاتات و اسماعيل تمر يطلقان اغنيتهما الجديدة "سمعني اغاني"

أطلق الفنان اللبناني نادر الأتات، أغنيته الجديدة بعنوان "سمعني أغاني" التي يقدّمها على طريقة الديو مع الفنان السوري اسماعيل تمر.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023