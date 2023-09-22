طليق أصالة نصري يكشف تفاصيل علاقته بزوجته نيكول سعفان

وفي التفاصيل، تحدثا الثنائي عن علاقتهما والصفات التي يحبانها ببعضهما.

وكشف طارق، لموقع "القاهرة 24"، أنه يرى زوجته في أعمال الحركة (الآكشن)، لكن دون أن تقدم أي حوار في العمل، لتؤكد سعفان أنها شخصية خجولة للغاية؛ لكن في حال عرض عليها ذلك النوع من الأعمال فإنها حتما ستوافق.

وعن رؤيته لزوجته في مجال التمثيل، أجاب: "هي معندهاش ميول تمثيل، وهي في الأساس مخها في البزنس، هي كان عندها مطعم في أستراليا وهي يلي بديرو بنفسها، بعدين باعته وعملت مطعم تاني، فهي دي المهنة الحقيقة، لكن طبعًا وجودها في مصر تعمل مطاعم دا موضوع بالنسبالها شايفاه صعب بسبب ثقافتها المختلفة".

ولفتت نيكول أن طموحها اختلف عن السابق، إذ تخطط لفكرة لها علاقة بالمأكولات والضيافة.