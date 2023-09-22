اول ظهور لـ وديع الشيخ بعد وفاة والده بطـلق نـاري

وفي حين غاب وديع الشيخ عن وسائل التواصل الاجتماعي منذ اعلان الخبر، انتشر مقطع فيديو من جنازة الراحل، حيث ظهر وديع وهو يحمل جثمان والده على اكتافه وبدت علامات الصدمة و الحزن العميق واضحة على وجهه.
View this post on Instagram
A post shared by fans_wadihelcheikh3 (@wadihelcheikh3)
A post shared by fans_wadihelcheikh3 (@wadihelcheikh3)
نشرت مريم مصيلحي ابنة الفنان الراحل أشرف مصليحي، آخر صورة جمعتها مع والدها الراحل أثناء تواجده في المستشفى لتلقي العلاج.
أطلق الفنان اللبناني نادر الأتات، أغنيته الجديدة بعنوان "سمعني أغاني" التي يقدّمها على طريقة الديو مع الفنان السوري اسماعيل تمر.
نشرت المتصحـحة جنسيا هيفا ماجيك، مقطع فيديو جديد وثق لقطات من حفل زفافها بعد تن كان قد اعلنت منذ ايام دخولها القفص الذهبي على الطريقة الاسلامية الشرعية.