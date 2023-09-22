اول ظهور لـ وديع الشيخ بعد وفاة والده بطـلق نـاري

لا يزال خبر وفاة الفنان اللبناني ​سعدالله الشيخ ، المعروف بـ نادر الشيخ، والد الفنان وديع الشيخ يتصدر اخبار المواقع، خاصة بعد الجدل الذي اثارته طريقة الوفاة، اذ اكد عدد من المصادر ان الراحل توفي جراء طلق ناري اصابه في بطنه.



