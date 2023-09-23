بالفيديو- جورجينا رودريغز تحتفل باليوم الوطني السعودي على طريقتها

احتفلت جورجينا رودريغز، حبيبة نجم كرة القدم البرتغالي لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، باليوم الوطني السعودي الـ93، اذ تم رصدها وهي تقوم بجولة تسوق في الرياض مرتدية عباءة باللون الأخضر، حاملة العلم السعودي.

وفي التفاصيل، في مقطع فيديو شاركه حساب قناة عمان الرسمية على إنستغرام Amman Tv Official، تظهر جورجينا وهي تستنشق البخور العربي، ثم تطلب احتساء القهوة.

وأشاد الجمهور بجمال جورجينا، وباحترامها هي وحبيبها لمناسبات السعودية.



وكان قد شارك كريستيانو رونالدو في احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي، حيث انضم لزملائه في فريق النصر الذين ارتدوا جميعاً الجلباب والعباءة السعودي وأدوا رقصة العرضة.