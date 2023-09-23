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فن

نوال الزغبي لـ محمد رمضان بعد ايام من مصالحتهما: قمّة الاخلاق

2023-09-23 | 03:51
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نوال الزغبي لـ محمد رمضان بعد ايام من مصالحتهما: قمّة الاخلاق
نوال الزغبي لـ محمد رمضان بعد ايام من مصالحتهما: قمّة الاخلاق

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ، مع متابعيه عبر انستغرام، مقطع فيديو جمعها بالفنان المصري محمد رمضان، بعد أيام قليلة من مصالحتهما على مسرح مهرجان حفل توزيع جوائز "الموريكس دور" الذي أقيم في بيروت.

وظهرت نوال الى جانب محمد في الفيديو حيث قال محمد: "ثقة في الله أصحاب، إخوة وحبايب، ثقة في الله النجاح، بحبك".

من جهتها، أرفقت الزغبي الفيديو بتعليق جاء فيه: "أصدقاء للأبد❤️مش ممكن حدّ يتعرّف عليك يا محمد وما يحبّكش.. قمّة التواضع والأخلاق".

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