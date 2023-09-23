نوال الزغبي لـ محمد رمضان بعد ايام من مصالحتهما: قمّة الاخلاق

وظهرت نوال الى جانب محمد في الفيديو حيث قال محمد: "ثقة في الله أصحاب، إخوة وحبايب، ثقة في الله النجاح، بحبك".
من جهتها، أرفقت الزغبي الفيديو بتعليق جاء فيه: "أصدقاء للأبد❤️مش ممكن حدّ يتعرّف عليك يا محمد وما يحبّكش.. قمّة التواضع والأخلاق".
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A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)
A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)
تفاعل عدد كبير من الفنانين العرب مع احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 93، الذي يصادف اليوم السبت 23 أيلول، وكتب العديدمنهم رسائل تهنئة ومعايدة.
زعم حساب بإسم "حميد الشاعري"، عبر موقع فيسبوك، ان الاعصار "دانيال" المدمر الذي ضرب ليبيا مؤخرا، اودى بحياة 800 شخص من قبيلة الفنان الليبي - المصري حميد الشاعري.
شُيعت جنازة والدة الفنان المصرية دينا الشربيني من مسجد المشير، وحضر الجنازة مجموعة من الفنانين الذين حرصوا على الوقوف معها في هذه الأزمة.