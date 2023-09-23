نوال الزغبي لـ محمد رمضان بعد ايام من مصالحتهما: قمّة الاخلاق

وظهرت نوال الى جانب محمد في الفيديو حيث قال محمد: "ثقة في الله أصحاب، إخوة وحبايب، ثقة في الله النجاح، بحبك".

من جهتها، أرفقت الزغبي الفيديو بتعليق جاء فيه: "أصدقاء للأبد❤️مش ممكن حدّ يتعرّف عليك يا محمد وما يحبّكش.. قمّة التواضع والأخلاق".