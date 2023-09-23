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فن

نانسي عجرم و اليسا و مروان خوري وغيرههم يحتفلون بـ اليوم الوطني السعودي

2023-09-23 | 04:21
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نانسي عجرم و اليسا و مروان خوري وغيرههم يحتفلون بـ اليوم الوطني السعودي
نانسي عجرم و اليسا و مروان خوري وغيرههم يحتفلون بـ اليوم الوطني السعودي

تفاعل عدد كبير من الفنانين العرب مع احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 93، الذي يصادف اليوم السبت 23 أيلول، وكتب العديدمنهم رسائل تهنئة ومعايدة.

في هذا السياق، كتبت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم: "أطيب التمنيات للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بحلول العيد الوطني، وكل الأمل أن تكون السنوات المقبلة حاملة المزيد من الازدهار والتقدم لهذا البلد العزيز. كل الحب".

من جهتها كتبت الفنانة اللبنانية اليسا: "باليوم الوطني السعودي، تحية للمملكة وقيادتها وشعبها، بتمنالكم الخير والأمان والازدهار، ونظل نشهد على إنجازات كبيرة يكتبها التاريخ، من قلبي اليوم وكل يوم كل الحب".

وعلق الفنان اللبناني مروان خوري، فكتب: "93 عامًا من الطموح والتقدّم والعزّ، كل عام والمملكة العربية السعودية وشعبها بألف خير".

اما الفنانة اللبنانية ديانا حداد فوجهت رسالة إلى السعوديين قالت فيها: "كل عام والمملكة العربية السعودية الغالية على قلوبنا بألف خير حكومة وقادةً وشعباً وكل المقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة اليوم الوطني يا رب إن شاء الله بينعاد عليكم بالخير والبركة والأمن والأمان والتطور والتقدم والفرح، إن شاء الله نشوفكم دائما بأعلى المراتب".

وكتبت الفنانة الاماراتية اليمنية بلقيس فتحي: "أهلي وإخواني وأخواتي في المملكة العربية #السعودية كل عام وأنتم في سعادة وعز ورخاء وفي تقدم وأمن وأمان.. فرحتنا بكم ومعكم ونشارككم لحظاتكم السعيدة عن كثب حتى وإن أبعدتنا المسافات.. أحبكم جميعا فردا فردا وأتمنى لكم الخير والسعادة في كل دقيقة #نحلم_و_نحقق #نحلم_نحقق".

 

اليوم وكل يوم… كل الحب 🇸🇦💚#نحلم_ونحقق https://t.co/hlG6Lc4XPN

أطيب التمنيات للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بحلول العيد الوطني، وكل الأمل أن تكون السنوات المقبلة حاملة المزيد من الازدهار والتقدم لهذا البلد العزيز. كل الحب#اليوم_الوطني_السعودي_93 pic.twitter.com/Rr1qvgDcsR

أهلي واخواني واخواتي في المملكة العربية #السعودية 🇸🇦🇸🇦 كل عام وانتم في سعادة وعز ورخاء وفي تقدم وأمن و أمان.. فرحتنا بكم ومعكم ونشارككم لحظاتكم السعيدة عن كثب حتى وان أبعدتنا المسافات.. أحبكم جميعا فردا فردا وأتمنى لكم الخير والسعادة في كل دقيقة #نحلم_و_نحقق #نحلم_نحقق ❤️

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