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فن

مايا دياب تتعرض للهــجوم بسبب تصريحاتها عن النازحين السوريين

2023-09-23 | 05:59
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مايا دياب تتعرض للهــجوم بسبب تصريحاتها عن النازحين السوريين
مايا دياب تتعرض للهــجوم بسبب تصريحاتها عن النازحين السوريين

تعرضت الفنانة اللبنانية مايا دياب لهجوم كبير من قبل بعض المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب منشور كتبته مؤخرا تناولت من خلالها موضوع النازحين السوريين وزيادة عددهم في لبنان، معتبرة ان ذلك يشكل تهديداً للبلد.

وجاء في في منشور مايا، الذي كتبته عبر منصو "اكس": "نحن أمام خطر اقتصادي اجتماعي أمني تربوي وأمام تغيُّر جغرافي وديمغرافي ، اذا مفكرين انه الغياب الرئاسي مهم فالاجتياح السوري أهم.. علينا أن نعي خطورة ما يحصل والمخطط الشرس لإزالة لبنان من جذوره.. ضروري نحكي ضروري نوعى."

هذا المنشور لم يمر مرور الكرام عند كثير من المتابعين الذي رفضوا تصريحها معتبرين انه عنصرين في حين وافق البعض الآخر مشيرين الى ان ما تقوله مايا واقع لا يمكن غض النظر عنه.

وجاء في بعض التعليقات: " متخانقة مع السبونسر السوري !؟" و " شو الهيئة تركتي الرقص والمسارح من غير شر وصرتي محللة سياسية ومصلحة اجتماعية؟" و "قومي عمليلك شي عشرطعشر ابرة بوتوكس و فيلر و ست عمليات تجميل مو حلوة منك بس تكساس عاملة..لازم نيويورك و لوس انجلوس كمان..هيك بتكوني حطيتي رجلك على اول خارطة طريق لتنحل المشكلة الكبيرة..يلي هي كلمين يخلي بيلي بيفهم في و لا يتدخل بشغل غيرو .." و " كملت مع السوريين صارت مايا دياب تحكي بالسياسة كل حدا بدو يصير تريند يحكي عن السوريين شكلو الأضواء راحت عنها لهيك حكت خليني احكي عن السوريين بلكي طلعت تريند.

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مايا دياب تتعرض للهــجوم بسبب تصريحاتها عن النازحين السوريين

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