صور رومانسية لـ الامير الحسين وزوجته الاميرة رجوة في واشنطن

وفي حين وثقت بعض الصور لقاءات الامير الحسين السياسية والاجتماعي التي يعقدها في واشنطن، وثقت صور اخرى لقطات رومانسية جمعته بزوجته الاميرة رجوة الحسي، اذ ظهرت رجوة في احدى الصور وهي تنظر الى الامير الحسين بكل حب، في حين ظهر الثنائي في صورة اخرى وهما يتحدثان ويبتسمان خلال مشيهما.

كما نشر الامير الحسين صورة جمعته بـ رجوة و شقيقه الامير هاشم العبدلله، وكتب في تعليق: "أنا وهاشم ورجوة صبيحة اليوم".

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير معبرين عن حبهم للعائلة المالكة وفخرهم بهم وحبهم للثنائي الامير الحسين وزوجته.