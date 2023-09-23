الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

يسرا و هند صيري و منة شلبي وغيرهن يستذكرون هشام سليم في ذكرى وفاته

2023-09-23 | 06:32
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
يسرا و هند صيري و منة شلبي وغيرهن يستذكرون هشام سليم في ذكرى وفاته
يسرا و هند صيري و منة شلبي وغيرهن يستذكرون هشام سليم في ذكرى وفاته

حرص عدد كبير من الفنانين بإحياء الذكرى الأولى على رحيل الفنان المصري هشام سليم، الذي توفي عن عمر ناهز 64 عاماً بعد صراع صامت مع مرض السرطان.

وقامت يسرا، التي تربطها علاقة قرابة بالفنان الراحل، على تصميم فيديو مؤثر له، جمعت فيه مجموعة من الفنانين الذين استذكروه منهم: منة شلبي، التي ظهرت في الفيديو قائلةً إنه كان فتى أحلامها، وافتقدته كثيراً بعد رحيله.

وقال محمد جمعة عن لراحل أنه كان يتمتع بصفات طيبة، لا يعرف تفاصيلها سوى الذين عاشروه، أما طارق لطفي، فعبّر عن اشتياقه له ولضحكته الطيبة.

من جهتها، قالت هند صبري، أنه ترك برحيله مكان على الساحة الفنية لم يستطع أحد تعويضه.

اما يسرا، علّقت على الفيديو بكلمات مؤثرة قالت فيها: "وحشتنا و مفتقدينك أوي أوي يا هيشو.. كل حاجة بينا كانت أحلى و أسعد الذكريات.. الدنيا فضيت علينا من بعدك بس سيرتك الحلوة مكملة معانا.. وحشتنا أوي يا أغلى الناس، ربنا يرحمك و يهنيك بالجنة ونعيمها.. فضلا وليس أمرًا برجاء قراءة الفاتحة والدعاء لهشام سليم ."

مقالات ذات صلة
يسرا و هند صيري و منة شلبي وغيرهن يستذكرون هشام سليم في ذكرى وفاته

فن و منوعات

فن

هشام سليم

يسرا

هند صبري

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هاني شاكر يعلن اللجوء للقضاء ضد متعهد حفلات في البحرين
صور رومانسية لـ الامير الحسين وزوجته الاميرة رجوة في واشنطن

اقرأ ايضا في فن

فجر السعيد تحصل على الهوية المصرية والسبب؟
10:54

فجر السعيد تحصل على الهوية المصرية والسبب؟

حصلت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على الإقامة الدائمة في دولة مصر، مشيرة إلى أن القاهرة أهدتها الهوية المصرية بمناسبة عيد ميلادها.

10:54

فجر السعيد تحصل على الهوية المصرية والسبب؟

حصلت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على الإقامة الدائمة في دولة مصر، مشيرة إلى أن القاهرة أهدتها الهوية المصرية بمناسبة عيد ميلادها.

وديع الشيخ يخرج عن صمته ويتحدث لأول مرة عن سبب وفاة والده
Play Play
07:21
Play

وديع الشيخ يخرج عن صمته ويتحدث لأول مرة عن سبب وفاة والده

خرج الفنان اللبناني وديع الشيخ عن صمته، لأول مرة بعد وفاة والده بشكل مفاجئ منذ ايام متحدثا عن حقيقة ما حصل معه.

07:21

وديع الشيخ يخرج عن صمته ويتحدث لأول مرة عن سبب وفاة والده

خرج الفنان اللبناني وديع الشيخ عن صمته، لأول مرة بعد وفاة والده بشكل مفاجئ منذ ايام متحدثا عن حقيقة ما حصل معه.

هاني شاكر يعلن اللجوء للقضاء ضد متعهد حفلات في البحرين
06:52

هاني شاكر يعلن اللجوء للقضاء ضد متعهد حفلات في البحرين

أعلن الفنان المصري هاني شاكر عن مباشرته في اتخاذ كافة إجراءات قانونية تجاه متعهد حفلات بعد تبديد أجره الذي كان متفقاً عليه لإحياء حفل بالبحرين.

06:52

هاني شاكر يعلن اللجوء للقضاء ضد متعهد حفلات في البحرين

أعلن الفنان المصري هاني شاكر عن مباشرته في اتخاذ كافة إجراءات قانونية تجاه متعهد حفلات بعد تبديد أجره الذي كان متفقاً عليه لإحياء حفل بالبحرين.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023