هاني شاكر يعلن اللجوء للقضاء ضد متعهد حفلات في البحرين

وكتب هاني في منشور عبر فايسبوك: "في إطار ما حدث بحفلة البحرين وقيام المدعو محمد عبد السلام عباس بخيانة الأمانة في تبديد المبالغ المستحقة للفنان الكبير هانى شاكر".

وأضاف: فقد تم تكليف المستشار محمود العسال المحامى بالنقض بإتخاذ الاجراءات القانونية نحو واقعة خيانة الأمانة ضد المدعو محمد عبد السلام عباس".

متابعاً: " تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الجنائية نحو واقعة التبديد وخيانة الأمانة ضد سالف الذكر فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات الأخرى الإدارية كمتعهد لاقامة الحفلات مع ابلاغ كافة الجهات المعنية حفاظا على الحقوق".