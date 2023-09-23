فجر السعيد تحصل على الهوية المصرية والسبب؟

وفي التفاصيل، قالت فجر، في منشور لها عبر منصة "إكس" إنها ستدخل سنة جديدة من عمرها، وتنتقل من سنة صعبة إلى سنة أخرى ربما تكون أصعب. مضيفة أن هناك من يبحثون عن طريقة لسجنها، وباستخدام أي وسيلة، ووصفتهم بمجانين الشهرة.
وأكدت الإعلامية الكويتية فجر السعيد أنها ستعود إلى الفن والدراما مرة أخرى، ولكن هذه المرة خارج الكويت، في مملكة البحرين، حيث ستبدأ أعمالها الدرامية الجدية، وطلبت من جمهورها الانتظار إلى شهر فبراير المقبل للإعلان عن معلومات مهمة جدًا عن المسلسل الذي لا يشبه أحدًا، ولا يمكن لعمل أن يشبهه.