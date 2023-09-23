فجر السعيد تحصل على الهوية المصرية والسبب؟

في هذا المساء وبعد الساعه 12:00 AM أدخل سنه جديده من عمري أعتبرها سنه تحول في حياتي وإنتقال من مرحله صعبه الى مرحله قد تكون أصعب ولكن بالأكيد أحبها وتعبها بقلبي راحه ...

عندما ادركت ان الجماعه يبحثولي عن طريق #للسجن بأي وسيله #نغول #بلاعين_بيزه #مجانين_شهره #صبيان_المعازيب… — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 22, 2023

وفي التفاصيل، قالت فجر، في منشور لها عبر منصة "إكس" إنها ستدخل سنة جديدة من عمرها، وتنتقل من سنة صعبة إلى سنة أخرى ربما تكون أصعب. مضيفة أن هناك من يبحثون عن طريقة لسجنها، وباستخدام أي وسيلة، ووصفتهم بمجانين الشهرة.وأكدت الإعلامية الكويتية فجر السعيد أنها ستعود إلى الفن والدراما مرة أخرى، ولكن هذه المرة خارج الكويت، في مملكة البحرين، حيث ستبدأ أعمالها الدرامية الجدية، وطلبت من جمهورها الانتظار إلى شهر فبراير المقبل للإعلان عن معلومات مهمة جدًا عن المسلسل الذي لا يشبه أحدًا، ولا يمكن لعمل أن يشبهه.