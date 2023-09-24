فيديو لـ انابيلا هلال و نادر صعب يرقصان في الشارع وهو: اميرتي

أصدرت المحكمة امس السبت حكماً بالسجن لمدة 12 عامًا ضد مغني الراب الفرنسي المعروف باسم "إم أش دي"، بتهمة القتل، وذلك على خلفية واقعة وقعت في باريس عام 2018، حيث تورط في تصفية حسابات بين عصابات من مدن متنافسة.



