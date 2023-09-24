فيديو لـ انابيلا هلال و نادر صعب يرقصان في الشارع وهو: اميرتي

وظهر الزوجان في الفيديو وهمايرقصان في الشارع بكل رومانسية وسعادة على انغام اغنية "نسيني الدنيا" للفنان اللبناني راغب علامة.
وارفق نادر صعب الفيديو بتعليق كتب فيه: "أسبوع الموضة في ميلانو مع أميرتي".
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A post shared by Dr Nader Saab (@drnadersaab)
A post shared by Dr Nader Saab (@drnadersaab)
احتفلت خبيرة التجميل اللبنانية، جويل ماردينيان، بعيد ميلاد ابنتها الـ 13 والذي يوافق اليوم 24 أيلول.
توفي فنان أرجنتيني جراء أزمة قلبية ألمّت به أثناء أدائه على خشبة المسرح في مهرجان أمبرونيه للموسيقى الباروكية في مقاطعة أين الفرنسية، ما أدى إلى وقف العرض وانسحاب الجمهور، بحسب ما أفادت في فرق الإطفاء والجهة المنظمة.
أصدرت المحكمة امس السبت حكماً بالسجن لمدة 12 عامًا ضد مغني الراب الفرنسي المعروف باسم "إم أش دي"، بتهمة القتل، وذلك على خلفية واقعة وقعت في باريس عام 2018، حيث تورط في تصفية حسابات بين عصابات من مدن متنافسة.