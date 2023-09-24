ليوناردو دي كابريو يتجنب مواجهة جيجي حديد.. إليكم ما فعله

الجدير ذكره أن حبيبة دي كابريو السابقة، عارضة الازياء جيجي حديد، حضرت هذه المناسبة أيضًا، الا انه يبدو أن دي كابريو قرر المغادرة منفردًا ليتجنب الدخول في مواجهة محرجة معها، خصوصا أنه تواجد في الحفل مع حبيبته الحالية فيتوريا.في غضون ذلك، شوهدت فيكتوريا وهي تغادر بمفردها، ملوحة بيدها للجمهور أثناء مغادرتها المكان، وبدت متألقة بفستان مميز اختارته لتلك المناسبة.