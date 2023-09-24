هل عادت المياه إلى مجاريها بين الشيف بوراك ووالده.. هذا ما كشفه الأخير

وفي حديث لـ"فوشيا"، كشف أوزدمير أن السبب الأساسي للخلاف الذي نشب بينهما هو المطعم الجديد الذي تتراوح مساحته حوالي سبعة آلاف متر مربع، ويتضمن مسرحا ضخما خاصا لإحياء الحفلات، معلقا: "المطعم سيحمل اسمه وأنا كتبت له نصف الملكية".وتابع: "بوراك ابتعد عن خط السوشال ميديا الذي بدأه منذ فترة من خلال الفيديوهات التي كان ينشرها من داخل مطعم المدينة، لذلك أجبرت على الحلول مكانه، ونحن نادمين على خلافنا".وفي السياق، لفت اسماعير اوزدمير الى أن ابنه سيفتتح قريبا مطعمه الخاص الذي كان قد كشف عن تحضيراته خلال فترة خلافهما، مشيرا إلى أنه لم يكن بحاجة لبيع ممتلكاته من أجل إكمال التحضيرات الخاصة بعمله الجديد.هذا وتطرق الشيف إسماعيل أوزدمير إلى وضع ابنه بوراك الصحي، قائلا إنه كان يعاني من حصى في المرارة ما اضطره للخضوع لعملية جراحية، وعلق: "هو اليوم بصحة جيدة وعاد لممارسة حياته الطبيعية".