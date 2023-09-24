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فن

لطيفة التونسية تكشف تفاصيل تعاونها مع زياد الرحباني مجددا

2023-09-24 | 05:32
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لطيفة التونسية تكشف تفاصيل تعاونها مع زياد الرحباني مجددا
لطيفة التونسية تكشف تفاصيل تعاونها مع زياد الرحباني مجددا

أعربت الفنانة التونسية لطيفة، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته أغنياتها الجديدة التي طرحتها ضمن ألبومها الجديد "لطيفة 2023"، كاشفة بالمقابل تفاصيل عملها الغنائي الجديد مع الملحن اللبناني زياد الرحباني.

وفي حديث لـ"لها"، قالت لطيفة إن تعاونها مع زياد الرحباني لن يكون على أغنية فقط، إنما هو مشروع ألبوم غنائي متكامل وقد انتهت من التحضير له، مضيفة: "سيكون مليئًا بالمفاجآت التي لن يكشف عنها إلا وقت طرحها، فهذه التجربة ليست الأولى التي تجمعني بزياد الرحباني، ونحن قدمنا من قبل واحدًا من أهم ألبوماتي الغنائية "معلومات أكيد"، وأتمنى أن يتفوق ألبومي الجديد معه كل الألبومات السابقة، خاصة أن هناك كلمات لشعراء كبار ستكون ضمن الألبوم".
 
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لطيفة التونسية تكشف تفاصيل تعاونها مع زياد الرحباني مجددا

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لطيفة التونسية

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