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فن

رنا الحريري عن نسرين طافش: قوية وطيبة ولا ترد الإساءة بمثلها

2023-09-24 | 07:15
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رنا الحريري عن نسرين طافش: قوية وطيبة ولا ترد الإساءة بمثلها
رنا الحريري عن نسرين طافش: قوية وطيبة ولا ترد الإساءة بمثلها

عبرت الكاتبة السورية رنا الحريري، الزوجة السابقة للممثل السوري باسم ياخور، عن حبها الكبير للممثلة السورية نسرين طافش، اذ مدحتها ووصفتها بـ"الإنسانية الجميلة والموهوبة والقوية والطيبة".

وخلال ردها على أسئلة طُرحت عليها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر "إنستغرام"، وتحديدا سؤال عن رأيها بـ نسرين طافش، قالت رنا الحريري: "إنه إنسانة جميلة جدًا، موهوبة، قوية وطيبة ولا ترد الإساءة بمثلها، ودائمًا تحاول أن تطوّر نفسها"، متمنية أن يجمعهما عمل ما مستقبلًا.
الجدير ذكره أن الممثل باسم ياخور كان قد انتقد نسرين طافش في وقت سابق، حين سُئل في أحد البرامج التلفزيونية عن الفنانة التي بالغت بإجراء عمليات التجميل، ليفاجئ الجمهور بجرأته بتسمية مواطنته التي رافقته في العديد من الأعمال، إذ قال عن نسرين طافش: "إنها فنانة جميلة ومميزة، إلا أنها بدأت تفقد ملامحها الأصلية بسبب عمليات التجميل، لذلك أقول لها توقفي يكفي".
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فن

رنا الحريري

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