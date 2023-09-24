شاكيرا تعلن عن جولة عالمية ستشمل الشرق الاوسط

وشاركت شاكيرا تفاصيل حول هذه الجولة المتوقعة في عام 2024، في لقاء حديث مع مجلة "بيلبورد"، حيث ستشهد إضافة العديد من الأغاني الجديدة، وعبّرت عن أملها في أن تكون أسعار التذاكر ميسرة للجميع.

من الجدير ذكره ان الجولة من التوقع ان تشمل أميركا اللاتينية، وأميركا الشمالية، والمملكة المتحدة، وأوروبا، والشرق الأوسط.

وخلال الحوار، تحدثت شاكيرا عن علاقتها السابقة مع جيرارد بيكيه، والتي استمرت لأكثر من 11 عامًا وانتهت في العام الماضين اذ أعربت عن حزنها وخيبة أملها بسبب فشل هذه العلاقة التي كانت تأمل أن تستمر إلى الأبد.

وأضافت شاكيرا أنها كانت تخصص حياتها بالكامل له ولأسرتها، مما جعل من الصعب بالنسبة لها التركيز على مسيرتها الفنية أثناء وجودها في برشلونة. وأشارت إلى أنها لم تتمكن من ترك أطفالها للعمل في مجال الموسيقى خارج المنزل خلال تلك الفترة.