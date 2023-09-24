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فن

شريف منير يعتذر بعد تصرفه في عزاء والدة دينا الشربيني : قلة ذوق

2023-09-24 | 08:17
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شريف منير يعتذر بعد تصرفه في عزاء والدة دينا الشربيني : قلة ذوق
شريف منير يعتذر بعد تصرفه في عزاء والدة دينا الشربيني : قلة ذوق

اعتذر الممثل المصري شريف منير عن موقف محرج حصل معه أثناء تقديمه واجب العزاء في والدة الفنانة دينا الشربيني قبل يومين في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة القاهرة الجديدة.

في التفاصيل، وأثناء مغادرة الفنان المسجد، اجتمع حوله مراسلون صحافيون يطلبون منه تقديم كلمة تعبير عن تعازيه للفنانة دينا الشربيني في مصابها الأليم. وفي هذا السياق، تم توجيه سؤال له حول نهاية الفيلم الذي كان يعمل عليه، وهو ما دفعه إلى التفاعل بشكل غاضب. هذا التصرف أثار استياء زملائه الصحافيين وأدى إلى دعوات على منصات التواصل الاجتماعي لمقاطعة أعماله الفنية واتخاذ نقابة الصحافيين موقفًا منه.

من جهته، نشر منير مقطع فيديو عبر حسابه في إنستغرام اعتذر خلاله من الصحفية، بعد أن حاولت توجيه سؤال أو تعليق له، ليرد عليها سريعا "هش".

وقال شريف منير: "مبارح كنت في عزاء والدة دينا الشربيني في مسجد المشير طنطاوي، وأنا خارج شاهدت مجموعة من الصحفيين كانوا موجهين التليفونات حولي حتى يصوروني، وكان في صحفية قالت حاجة أو سؤال مفاجئ فكان ردي سريع، وقولتلها هش".

وأضاف: "فطلعت الكلمة عيب، فقولتلها وانتي فاكرة نفسك صحفية، فلقيت نفسي بغلط أكتر، فأنا مضايق من اللي حصل، والفيديو نزل على اليوتيوب والناس قالت إني كنت قليل الذوق والمفروض معملش كده وإيه الغرور ده".

واستكمل: "فعلا أنا أستاهل كل التعليقات المنتقدة، لأنه أنا غلطت، فأنا بعتذر عن الطريقة اللي اتكلمت بيها ورد فعلي على الصحفية والصحفيين ولكل الجمهور اللي زعل مني، أرجوكم متزعلوش حقكم عليا أنا فعلا كنت غلطان وقليل الذوق، واستاهل هذا النقد".

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شريف منير

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