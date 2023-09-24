اليسا تفاجئ عروسين خلال حفل زفافهما في مصر وترقص معهما بعفوية

وقدمت اليسا في الحفل اجمل اغنياتها، التي تنوعت بين الرومنسية والحماسية، وسط تفاعل الحاضرين معها الذين راحوا يرددون كلمات اغنياتها التي حفظوها عن ظهر قلب.وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الاجواء المميزة التي سيطرت على حفل الزفاف، وفرحة العروسين بوجود اليسا ومشاركتها معهم هذا اليوم المميز، حيث كان لافتا مقطع فيديو يظهر اليسا وهي ترقص بعفوية مع العروسين وسط اجواء مليئة بالحماس والفرح.الا ان ما حصل لم يكن متوقعا، وهو ان اليسا عمدت الى تقديم اغنيتها الجديدة "العقد" خلال حفل الزفاف، مع الاشارة الى ان الاغنية تتناول قصة فراق حبيبين ولا تتناسب مع اجواء الفرح والزواج والحب، الا ان الطريقة التي قدمتها بها اليسا مع تفاعل الحاضرين، اعطى الاغنية طابعا مختلفا وسيطرت الاجواء الفرحة على المكان.