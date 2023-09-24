وفاة فنان ارجتيني على المسرح خلال بث مباشر

وأعلنت هيئة الإطفاء والإنقاذ في منطقة أين الفرنسية السبت أن رجلا يبلغ 54 عاما، كان عضواً في الفرقة على المسرح، توفي متأثرا بأزمة صحية أصابته أثناء العرض.

والرجل المتوفى هو الباريتون الأرجنتيني أليخاندرو ميرابفيل، الذي قدّم عروضاً كثيرة سابقاً في أمبرونيه. وعلقت إدارة مركز أمبرونيه للقاءات الثقافية في بيان "أن رحيله المفاجئ يتركنا في حالة صدمة".

وكانت فرقة "كابيلا ميديتيرانيا" وجوقة نامور تقدمان عرضاً على خشبة المسرح في كنيسة أمبرونيه تحت إشراف قائد الأوركسترا الأرجنتيني ليوناردو غارسيا ألاركون، عندما شعر الفنان بتوعك. وكان العرض يُبث عبر قناة "كولتور بوكس" التلفزيونية التابعة لشبكة "فرانس تلفزيون" العامة.

وتدخلت خدمات الطوارئ و"أخلي الجمهور سريعا من المكان، وأُرسل أيضاً طلب للحصول على دعم نفسي محتمل للفرقة إلى المركز 15"، وفق هيئة الإطفاء والإنقاذ في منطقة أين الفرنسية.





