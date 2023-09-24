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فن

جويل مردينيان تعايد ابنتها بكلمات مؤثرة: كتير فخورة فيكي

2023-09-24 | 09:05
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جويل مردينيان تعايد ابنتها بكلمات مؤثرة: كتير فخورة فيكي
جويل مردينيان تعايد ابنتها بكلمات مؤثرة: كتير فخورة فيكي

احتفلت خبيرة التجميل اللبنانية، جويل ماردينيان، بعيد ميلاد ابنتها الـ 13 والذي يوافق اليوم 24 أيلول.

وقد نشرت جويل على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو يتضمن مجموعة صور لابنتها، من مراحل عمرية مختلفة، بالاضافة الى صور أخرى جمعت جويل بابنتها وأشقائها، حيث أرفقتها بأغنية معربة عن حبها الكبير لابنتها وفخرها بأنها أصبحت كبيرة.
وأرفقت جويل الفيديو بتعليق باللغة الانكليزية، قالت فيه: "بحبك يا ايلا دائماً وأبداً.. اميرتي...وحبيبتي... وقلبي... وروحي...أنا كتير فخورة فيكي وبالشابة اللي صرتي"، مضيفة: "الله يحميكي يا ملاكي.. الله يرزقك الصحة والسعادة وكل الاشياء الجيدة التي يجب على الحياة أن تقدمها لك.. عيد ميلاد 13 سعيد عقبال المية يا رب".
الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين تمنوا لـ جويل وابنتها العمر الطويل بالسعادة والفرح، كما أشاد عدد منهم بجمالها، مشيرين إلى أنه ورثته من والدتها.
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