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فن

قصي خولي يتحدث لأول مرة عن زواجه مجددا .. وهذا ما قاله عن طليقته مديحة الحمداني

2023-09-25 | 04:12
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قصي خولي يتحدث لأول مرة عن زواجه مجددا .. وهذا ما قاله عن طليقته مديحة الحمداني
قصي خولي يتحدث لأول مرة عن زواجه مجددا .. وهذا ما قاله عن طليقته مديحة الحمداني

اعرب الممثل السوري قصي خولي عن رغبته في الزواج مرة جديدة، مشيرًا إلى أنه ليس لديه علاقة عاطفية في الوقت الحالي، اذ تحدث عن حياته العاطفية بشكل عام خلال لقاء له مع على قناة "المشهد".

وأكد قصي، أن شهرته زادت من صعوبة عملية اختيار شريكة مناسبة، اذ يجد صعوبة في التخلص من صورته الشهيرة والظهور بشكله الحقيقي أمام الشريكة المحتملة، ويخشى من استغلاله لأغراض شخصية.

واضاف قصي أنه خاض العديد من العلاقات العاطفية في حياته، منها تجربة عندما كان في سن 15 عامًا، وتجربة أخرى استمرت لمدة 7 سنوات، وقتها كان في بدايات مسيرته الفنية. لكنه لم يتمكن من الزواج في ذلك الوقت بسبب اختلاف الأديان بينه وبين شريكته.

وتابع قصي انه لا يعتبر نفسه فاشلًا في الحب، بل كان سعيدًا وفخورًا بتلك التجارب لأنها كانت جميعها حقيقية وصادقة حتى لو لم تنتهي بالزواج.

وأكد أن الوضوح والصدق في العلاقات العاطفية هما مفتاح نجاح أي علاقة، مشددًا على أن الحب بعد الزواج يتغير ويأخذ أشكالًا مختلفة.

أما عن ابنه، فأعرب عن سعادته بتواجده في حياته، مشيرًا إلى أن ذلك جعله يحب والديه بشكل أكبر. وأضاف أنه يولي اهتمامًا خاصًا بالمحافظة على علاقة صحية مع طليقته من أجل راحة ابنهما، ويرغب في توفير بيئة أسرية محبة وداعمة له. وأثنى على طليقته بأنها إنسانة رائعة وأم عظيمة، حيث تهتم بابنهما بشكل كبير وتعتني بتربيته ورعايته بشكل صحيح ومنظم.

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قصي خولي

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