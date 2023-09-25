أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنته الكبرى.. هذا ما قاله

احتفل الفنان المصري أحمد سعد بعيد ميلاد ابنته الكبرى جودي الـ16، عبر مواقع الواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، شارك أحمد سعد على حسابه الرسمي عبر "إنستغرام" صورة تجمعه بابنته ظهر فيها وهو يعانقها، وأرفقها بتعليق عبّر من خلاله عن إعجابه الكبير بها قائلاً: هعيش عمري كلو معجب فيكي.. وبتعجبني صورتي بعينيكي، وبحس ادامك إنك أعظم إنجازاتي.. بجد أنا بحبك جداً جداً.. كل سنة وانت طيبة يا روح قلب أبوكي.

كما شارك سعد عبر خاصية القصص القصيرة فيديو يضم صوره مع ابنيه جودي وأحمد من مراحل عمرية مختلفة، أرفقه بأغنية خاصة بعيد الميلاد.