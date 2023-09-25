أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنته الكبرى.. هذا ما قاله

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A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)
A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)
ما زال اسم الفنان اللبناني الوليد الحلاني يتصدر حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد انتشار معلومات عن ارتباطه بالمذيعة اللبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان مايا ابو الحسن.
اثار الفنان المصري احمد الفيشاوي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار اخبار عن طعنه لزميلته في كواليس فيلم عادل مش عادل.
اثارت الفنانة السورية اصالة نصري جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حذفها صورها القديمة على انستغرام ترويجا لالبومها الجديد "لحقت نفسي".