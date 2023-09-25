نجم مسلسل مرارة الحب يدخل القفص الذهبي وجمال عروسته يلفت الأنظار

وفي التفاصيل، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور من أجواء الحفل، وقد ظهر مراد الى جانب حبيبته وهما في لباس رسمية أثناء التوقيع على مراسم الزفاف رسميًا.

وأشاد الجمهور بجمال العروس البلغارية، التي بدت بغاية الجمال والأناقة بالأبيض.

الجدير بالذكر، أن الفنان التركي مراد اونالمش قد اشتهر بدور (أمير) في مسلسل "كان يا ما كان في شوكوروفا"، أو ما يعرف في لبنان والوطن العربي بـ"مرارة الحب" الذي حقق شهرة واسعة جدًا في جميع مواسمه في تركيا ولبنان واسبانيا.