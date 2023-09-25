محمد رمضان يعايد ابنته حنين بطريقة مؤثرة



عايد الفنان المصري محمد رمضان ابنته الكبرى حنين بمناسبة عيد ميلادها على طريقته الخاصة.

اذ نشر الفنان المصري محمد رمضان مجموعة من الصور الى جانب ابنته حنين و علق قائلا "زي النهاردة ربنا رزقني بأول بنت حنين محمد رمضان .. كل عيد ميلاد و أنتي أجمل البنات".

ولفت الكثيرون إلى أن حنين تشبه والدتها نسرين السيد عبد الفتاح بملامح الوجه ولون البشرة، فعلَّقت إحدى المتابعات قائلة: "نسخة عن مامتها"



يذكر ان حنين هي ابنة الفنان المصري من زوجته الاولى التي انفصل عنها عام 2012.